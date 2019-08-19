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Вятрович рассказал, от кого зависит будущее Института нацпамяти

Вятрович рассказал, от кого зависит будущее Института нацпамяти - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.08.2019, 08:16

Директор Украинского Института национальной памяти рассказал, что в сентябре станет ясно, будет ли дальше работать ведомство

От решения президентской партии Слуга народа будет зависеть будущее Украинского института национальной памяти. Об этом заявил директор института Владимир Вятрович в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, будет с Институтом национальной памяти, останется ли он на посту директора, Вятрович сказал: "Это будет решаться по результатам того, как будет сформировано правительство. Поэтому узнаем об этом уже в сентябре. Исходя из того, что мы будем иметь абсолютное большинство от партии Слуга народа, то очевидно, что именно от решения этой партии и будет зависеть будущее института".

Он подчеркнул, что у него "не очень оптимистичные прогнозы".

"У меня не очень оптимистичные прогнозы, несмотря на то, заявления относительно гуманитарной политики, вопросов, связанных с политикой национальной памяти звучат в окружении господина Зеленского. Как минимум, эти заявления свидетельствуют о непонимании важности такой политики и такого инструмента как Институт национальной памяти. Но пока говорить об этом рано", - отметил Вятрович.

По его словам, с работой, которую провел институт за пять лет, уже ничего не будет. "Декоммунизацию уже никто назад не повернет. Тем более, что мы получили очень правильное решение Конституционного суда, который признал конституционность этого закона", - объяснил он.

Говоря о том, кто бы сейчас мог занять должность главы института, Вятрович уточнил: "Мне трудно сейчас сказать. Надо понимать, это - должность руководителя центральной исполнительной власти, на которую должен быть объявлен конкурс. И только по его результатам может быть избран директор. Я надеюсь, что это будет ли человек, который разбирается в истории, понимает современную политическую ситуацию в Украине и осознает, насколько важно, чтобы украинцы понимали свою историю".

Вятрович подчеркнул, что выполнил практически все цели, которые ставил перед собой, идя на эту должность. "Соответственно, сама по себе должность мне не интересна", - добавил Вятрович.

Он уточнил, что лично намерен продолжать заниматься формированием национальной идентичности независимо от того, где окажется.

Вятрович был кандидатом в народные депутаты от партии Европейская солидарность, но его 25-е место в списке оказалось непроходным.

15 июля Вятрович заявил, что глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков, который считает, что вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, а не в Раде, недостаточно глубоко знает соответствующее законодательство.

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Слуга народа Владимир Вятрович Дмитрий Разумков
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