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15.07.2019, 10:51

Вятрович отреагировал на предложение Разумкова о декоммунизации

Вятрович отреагировал на предложение Разумкова о декоммунизации - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Никакие "местные референдумы" не нужны: предложения о переименовании исходили от местных громад, а не от парламента, заявил глава УИНП

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков, который считает, что вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, а не в Раде, недостаточно глубоко знает соответствующее законодательство. Об этом заявил в эфире телеканала Прямой директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Фактически, эти заявления свидетельствуют о незнании господином Разумковым законодательства <...> В любом случае, предложения (о новых названиях, - ред.) приходили от местных громад", - сказал он.

Декоммунизацию, подчеркнул директор УИНП, "в целом можно считать эффективной реформой". Вятрович не видит причин для ревизии, не верит в то, что это возможно, и полагает, что "какие-либо попытки закончатся поражением".

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Прецедент с рекоммунизацией в Харькове историк-чиновник считает "попытками реванша" и говорит, что сейчас пытается купировать этот процес в суде. Если юридический метод не поможет, отметил Вятрович, возможны гражданские протесты.

"Один из главных тезисов против декоммунизации, которую я слышал в течение пяти лет, это что она неважна и потому не нужна, отвлекает внимание и ресурсы от действительно необходимых реформ, что людям безразличны коммунистические символы. Но теперь, после фактического завершения декоммунизации и смены власти, она стала крайне актуальной для наших оппонентов. Возвращать коммунистические названия улицам стало важнее, чем ремонтировать дороги, а восстановление памятников жуковым должно компенсировать низкие пенсии", - сыронизировал Вятрович.

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Теги: декоммунизация, Владимир Вятрович, референдум
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