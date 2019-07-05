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05.07.2019, 21:44

Проспект Жукова в Харькове. Вятрович обратился в ГПУ

Проспект Жукова в Харькове. Вятрович обратился в ГПУ - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы Украинского института нацпамяти, переименование проспекта в честь советского маршала - это персональная ответственность Кернеса

Украинский институт нацпамяти обратился в Генпрокуратуру из-за организации в горсовете Харькова голосования за возвращение проспекту города имени советского маршала Жукова. Об этом сообщил глава института Владимир Вятрович, передает 5 канал.

"Здесь уже персональная ответственность городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Институт нацпамяти подал иск в прокуратуру с обращением, что этот чиновник должен быть привлечен к ответственности, в частности, уголовной", — сказал он.

По словам Вятровича, "если прокуратура сработает, как должна работать", Кернесу может грозить до пяти лет.

19 июня Харьковский горсовет проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова. В городе в связи с этим прошла акция протеста.

Полиция открыла дело после обращения одного из дипутатов горсовета.

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Теги: декоммунизация, Владимир Вятрович, геннадий кернес, проспект жукова
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