Суд отменил декоммунизацию двух проспектов в Киеве - Вятрович

Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд частично удовлетворил исковые требования и отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры и проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Об этом сообщил в Facebook глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Полный текст с мотивацией будет через 5 дней. Получим полный текст - будем подавать апелляцию", - написал Вятрович.

Народный депутат Юрий Сиротюк у себя в Facebook написал, что решение приняла судья Окружного административного суда Олеся Чудак.

21 мая мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решения городского совета о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова. Ранее в УИНП заявили, что если проспект снова назовут именем Жукова, это нарушит закон, поскольку этот человек занимал руководящие должности в правительстве СССР и Компартии.

12 июня обнаружилось, что в помещении окружной избирательной комиссии в Днепре на стенах висят стенды с георгиевской лентой и звездой.10 февраля этого года директор Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена.