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12.06.2019, 18:07

В избиркоме в Днепре обнаружили запрещенные символы коммунизма

В избиркоме в Днепре обнаружили запрещенные символы коммунизма - Фото
Фото: ОПОРА

На стенах в избирательной комиссии висят стенды со звездой и георгиевской лентой

В помещении окружной избирательной комиссии в Днепре на стенах висят стенды с георгиевской лентой и звездой. Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.

"Друзья. У нас две новости. Представление в 24 ОИК приняли, но интерьер помещения комиссии огорчил", — сказано в сообщении.

Один из стендов с георгиевской лентой внизу подписан: "Творцы победы и их наследники".

Размещение этих символов законом Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

10 февраля этого года директор Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена.

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Теги: декоммунизация, днепр, избирательная комиссия
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