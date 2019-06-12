В избиркоме в Днепре обнаружили запрещенные символы коммунизма

Фото: ОПОРА

В помещении окружной избирательной комиссии в Днепре на стенах висят стенды с георгиевской лентой и звездой. Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.

"Друзья. У нас две новости. Представление в 24 ОИК приняли, но интерьер помещения комиссии огорчил", — сказано в сообщении.

Один из стендов с георгиевской лентой внизу подписан: "Творцы победы и их наследники".

Размещение этих символов законом Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

10 февраля этого года директор Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что декоммунизация в Украине фактически завершена.