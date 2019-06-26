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26.06.2019, 09:54

Кличко заступился за проспекты Бандеры и Шухевича

Кличко заступился за проспекты Бандеры и Шухевича - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Киевский мэр пообещал, что на следующей сессии городского совета проспектам сохранят их названия в честь лидера ОУН и командира УПА

Киевские власти подадут апелляцию на вчерашнее скандальное решение Окружного админсуда Киева, который отменил декоммунизацию названий двух проспектов - имени Степана Бандеры (бывший Московский) и имени Романа Шухевича (бывший Ватутина). Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию <...> И, во-вторых, на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - заявил он.

Иск об отмене декоммунизации этих проспектов подала экс-депутат Партии регионов Ирина Бережная. 25 июня 2019 года его удовлетворила судья ОАСК Олеся Чудак.

7 июля 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в честь лидера ОУН Степана Бандеры, а 1 июня 2017 года сделал то же самое с проспектом Генерала Ватутина: его назвали в честь командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

19 июня 2019 года Харьковский горсовет вернул проспекту имени советского генерала и правозащитника Петра Григоренко, который выступал в защиту крымских татар и других депортированных народов, старое название - в честь советского маршала Георгия Жукова, которого УИНП считает военным преступником. Рекоммунизацию лоббировал мэр Геннадий Кернес.

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Теги: декоммунизация, ОАСК, проспект Ватутина, проспект Шухевича, переименование, виталий кличко, реванш, московский проспект, проспект Бандеры
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