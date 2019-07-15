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15.07.2019, 08:40

У Зеленского вспомнили о референдумах: теперь по декоммунизации

У Зеленского вспомнили о референдумах: теперь по декоммунизации - Фото
Дмитрий Разумков (фото - скриншот видео)

Глава президентской партии заявил, что вопросы декоммунизации надо выносить на местные референдумы

Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, а не в стенах Верховной Рады. Об этом заявил глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире канала ICTV.

"Решение о переименовании городов, сел и улиц должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет - то есть через местный референдум", - сказал он.

К сожалению, местные советы также не всегда отражают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей, добавил Разумков.

2 июня протестующие против съезда партии мэра Харькова Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам" демонтировали памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову.

Историки Украинского института национальной памяти считают Жукова военным преступником.

11 июля Кернес сказал, что памятник Жукову восстановили. Ранее он заявлял, что депутат Виталий Хомутынник "пообещал выделить на это деньги".

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Теги: декоммунизация, Слуга народа, референдум, Дмитрий Разумков
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