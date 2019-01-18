В Прикарпатье нашли архив УПА и шарж на Шухевича - видео

В Ивано-Франковской области, у города Рогатин, трое местных жителей нашли в земле бидон с документами УПА, среди которых обнаружили, в частности, шарж на главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Об этом сообщает сайт Рогатинского горсовета.

Документы обнаружили случайно, в лесу между селами Руда и Воронов.

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Материалы принял гендиректор Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" Руслан Забила. Беглый обзор найденного позволяет утверждать, что материалы содержат данные о деятельности УПА на территории Львовской, Тернопольской областей и Закерзонья. Можно предположить, что они были переданы для главнокомандующего Романа Шухевича, который долгое время находился в окрестностях Рогатина.

Среди артефактов обнаружен уникальный шарж главнокомандующего, вероятно, выполненный чернилами. Есть также документы советского образца, трофеи, к примеру, плакат на чешском языке, отчеты, протоколы службы безопасности, финансовая отчетность и кассовая документация.

Роман Шухевич - украинский политический и государственный деятель, член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. В 1946-47 годах в селе Княгиничи Рогатинского района действовал подпольный штаб командира УПА Шухевича.

В конце декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект N8519 о предоставлении воинам УПА статуса участника боевых действий.