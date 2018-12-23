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23.12.2018, 15:20

Порошенко одобрил предоставление воинам УПА статуса УБД

Порошенко одобрил предоставление воинам УПА статуса УБД - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент Порошенко подписал законопроект, усиливающий социальную защиту борцов за независимость Украины в ХХ веке

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Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект N8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, статус участника боевых действий предоставляется лицам, которые брали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в 20 веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА) , вооруженных подразделений Организации украинских националистов и согласно закону "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признанными борцами за независимость Украины в 20 веке.

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7 декабря законопроект N8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке подписал спикер Верховной рады Андрей Парубий. Днем ранее парламент принял его за основу и в целом.

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Теги: упа, оун, петр порошенко, убд
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