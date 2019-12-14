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Новый глава УИНП о Бандере: Не надо никому навязывать героев

Новый глава УИНП о Бандере: Не надо никому навязывать героев - Фото
Антон Дробович (фото - facebook.com.KlitschkoFoundation)
14.12.2019, 19:19

Антон Дробович назвал исторических личностей, которые, на его взгляд, могут объединить украинцев

Институт национальной памяти больше должен говорить о тех исторических личностях, которые объединяют украинцев, а также не допускать, чтобы одна часть общества навязывала своих героев другой. Об этом заявил недавно избранный руководитель УИНП Антон Дробович в комментарии Радио Свобода.

Он отметил, что предыдущее руководство института больше уделяло внимания тематике Второй мировой войны. Сейчас УИНП хочет заняться темами депортаций, шестидесятников, Холокоста, АТО/ООС.

"Институт может продолжать дальше говорить о тех персонах, о которых говорит, но надо выбирать больше тех, которые объединяют украинцев. Например, был деятель УНР Болбочан (полковник Петр Болбочан в 1918 году командовал крымской группой армии УНР, - ред.), Малевич (художник Казимир Малевич, - ред.), Валерий Лобановский (футбольный тренер, - ред.), ликвидаторы ЧАЭС-герои. То есть, люди по которым не идут никакие распри", - сказал Дробович.

Журналисты спросили, будет ли институт говорить о Степане Бандере, Романе Шухевиче и других деятелей ОУН и УПА.

"Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборот", - сказал директор УИНП.

Читайте подробнее о новом руководителе УИНП Антоне Дробовиче.

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Степан Бандера уинп Роман Шухевич Антон Дробович
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