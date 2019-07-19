Шефир вспомнил, как его отец воевал с "бандеровцами"

Сергей Шефир (скриншот)

Отец Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского, воевал во Второй мировой войне и после ее завершения боролся с "бандеровцами" на западе Украины. Об этом эпизоде семейной истории топ-чиновник вспомнил в интервью LB.ua.

"Рассказывал мне ужасные вещи. Да, об их ("бандеровцев", - ред.) поступках. Он служил в пехоте Красной армии. После войны его, 17-летнего, перебросили в западную Украину. Отец рассказывал о страшных картинах. Я рос с ощущением… ("что бандеровцы это зло?" - спросил журналист) Да", - рассказал Шефир.

По его словам, такого ощущения больше нет, так как он "читает, смотрит что-то, узнает, разговаривает с представителями обоих лагерей и понимает, что людей столкнули".

"Одни воевали за свою землю, независимость, а другим говорили - это бандиты. Информационная политика тогда вот так работала", - пояснил он.

Шефир говорит, что у его отца первый инфаркт случился после того, как в 90-е начали раскрывать информацию о преступлениях Сталина.

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