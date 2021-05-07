Украинцы разделились поровну в оценке деятельности Бандеры. 3% о нем не слышали – опрос

Украинцы разделились поровну в оценке деятельности Степана Бандеры как исторической фигуры: положительной для страны ее считают 32% граждан, и столько же считают ее отрицательной. Об этом говорят результаты социологического исследования фонда Демократические инициативы им. Кучерива.

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Еще 21% опрошенных считают фигуру Бандеры "насколько положительной, настолько и отрицательной".

При этом положительное отношение преобладает на западе Украины (70%). В центре страны по 27% тех, кто считает его деятельность положительной или отрицательной, и также 27% тех, кто за вариант "как положительная, так и отрицательная".

Негативное отношение преобладает на юге и востоке: там деятельность Бандеры считают отрицательной 54% и 48% соответственно, положительной – по 11%. При этом существенная доля жителей юга и востока дали ответы "как положительная, так и отрицательная" – 15% и 25% соответственно.

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Молодежь более склонна считать Бандеру исторической фигурой со "скорее положительной" для страны деятельностью.

Что касается распределения по электоральному признаку, то 36% сторонников президентской партии Слуга народа одобряют историческую роль Бандеры, 27% – наоборот.

СПРАВКА.Степан Бандера (1909—1959) – украинский политик, один из лидеров и идеологов украинского националистического движения, глава провода Организации украинских националистов (б) после раскола ОУН. Борец за независимость Украины. Убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским.

При этом сторонники оппозиционной Евросолидарности преимущественно положительно оценивают Бандеру (57%). Отрицательно среди них к этой фигуре настроены лишь 12%.

Среди сторонников пророссийской партии ОПЗЖ положительно оценивают вклад Бандеры в историю Украины только 4%, а 63% – отрицательно.

Опрос на деньги проекта МАТРА посольства Нидерландов проведен 22-29 апреля 2021 года совместно с Центром Разумкова по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий среди 2021 украинца от 18 лет и старше. Погрешность не выше 2,3%.

Евгений Пилипенко

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