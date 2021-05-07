Украинцы разделились поровну в оценке деятельности Бандеры. 3% о нем не слышали – опрос
Украинцы разделились поровну в оценке деятельности Степана Бандеры как исторической фигуры: положительной для страны ее считают 32% граждан, и столько же считают ее отрицательной. Об этом говорят результаты социологического исследования фонда Демократические инициативы им. Кучерива.
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Еще 21% опрошенных считают фигуру Бандеры "насколько положительной, настолько и отрицательной".
При этом положительное отношение преобладает на западе Украины (70%). В центре страны по 27% тех, кто считает его деятельность положительной или отрицательной, и также 27% тех, кто за вариант "как положительная, так и отрицательная".
Негативное отношение преобладает на юге и востоке: там деятельность Бандеры считают отрицательной 54% и 48% соответственно, положительной – по 11%. При этом существенная доля жителей юга и востока дали ответы "как положительная, так и отрицательная" – 15% и 25% соответственно.
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Молодежь более склонна считать Бандеру исторической фигурой со "скорее положительной" для страны деятельностью.
Что касается распределения по электоральному признаку, то 36% сторонников президентской партии Слуга народа одобряют историческую роль Бандеры, 27% – наоборот.
При этом сторонники оппозиционной Евросолидарности преимущественно положительно оценивают Бандеру (57%). Отрицательно среди них к этой фигуре настроены лишь 12%.
Среди сторонников пророссийской партии ОПЗЖ положительно оценивают вклад Бандеры в историю Украины только 4%, а 63% – отрицательно.
Опрос на деньги проекта МАТРА посольства Нидерландов проведен 22-29 апреля 2021 года совместно с Центром Разумкова по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий среди 2021 украинца от 18 лет и старше. Погрешность не выше 2,3%.
- В 2018-м британский пропагандист на российские деньги Грэм Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене.
- В декабре 2019-го руководитель Института нацпамяти Дробович заявил, что вопрос о таких героях, как Бандера, должен решаться в общественном диалоге.
- Дробович также убежден, что "власть не должна рассказывать стране, кто у них герой".
- Летом 2020-го на вопрос о месте Бандеры в истории президент Зеленский сказал: "Должно ответить время".
- В феврале 2021-го ОАСК признал переименование проспекта в Киеве в проспект Бандеры незаконным, вернув ему название Московский. В апреле апелляция отменила это решение.
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