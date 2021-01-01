В Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Бандеры – фото, видео

В Киеве прошло ежегодное шествие в честь дня рождения украинского политического деятеля, лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

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Традиционно акция началась в 18:00 у входа в красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Смолоскипова хода до 112-річчя Бандери у Києві pic.twitter.com/jCXhgSNgON — НВ (@tweetsNV) January 1, 2021

Укринформ сообщает, что в шествии участвуют более полутысячи человек – они движутся от парка Шевченко в направлении Майдана Независимости.

В прошлом году в Киеве также проходила акция в честь дня рождения Бандеры, тогда в ней участвовали свыше тысячи человек.

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Станислав Стороженко

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