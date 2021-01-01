В Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Бандеры – фото, видео
01.01.2021, 19:23
Шествие в честь дня рождения Степана Бандеры (Фото - Громадське)
В Киеве прошло ежегодное шествие в честь дня рождения украинского политического деятеля, лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.
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Традиционно акция началась в 18:00 у входа в красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Смолоскипова хода до 112-річчя Бандери у Києві pic.twitter.com/jCXhgSNgON— НВ (@tweetsNV) January 1, 2021
Укринформ сообщает, что в шествии участвуют более полутысячи человек – они движутся от парка Шевченко в направлении Майдана Независимости.
- В прошлом году в Киеве также проходила акция в честь дня рождения Бандеры, тогда в ней участвовали свыше тысячи человек.
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