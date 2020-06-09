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Зеленский: На вопрос о Бандере должно ответить время

Зеленский: На вопрос о Бандере должно ответить время - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
09.06.2020, 08:03

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на востоке Украины отношение к лидеру ОУН Степану Бандере неоднозначное

На вопрос о месте лидера ОУН Степана Бандеры в истории должно ответить время, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

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Отвечая на вопрос, считает ли он Бандеру героем, Зеленский сказал, что все люди, которые защищали независимость Украины, являются ее героями. "У нас от героя до врага - один шаг", - в то же время отметил он.

Зеленский подчеркнул, что на востоке Украины нет однозначности в отношении к истории Бандеры. "Не нужно, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на вопросы, на которое должно ответить время", - заявил президент.

  • 9 декабря 2019 года стало известно, что апелляционный суд признал законным переименования киевских проспектов  в проспекты Романа Шухевича и Степана Бандеры.
  • 14 декабря руководитель Института национальной памяти Дробович заявил, что вопрос о таких героях, как Бандера, должен решаться в общественном диалоге.
Денис Юдин
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