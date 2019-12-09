Вятрович отстоял киевские проспекты Бандеры и Шухевича

Бывший директор Института национальной памяти, депутат Верховной Рады из фракции Евросолидарность Владимир Вятрович заявляет, что суд по апелляции на отмену переименования киевских проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича выигран. Об этом он написал в Facebook.
"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Ми выиграли в апелляционном суде", - написал депутат.
- 7 июля 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в честь лидера ОУН Степана Бандеры, а 1 июня 2017 года сделал то же самое с проспектом Генерала Ватутина: его назвали в честь командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.
- Иск об отмене декоммунизации этих проспектов подала экс-депутат Партии регионов Ирина Бережная. 25 июня 2019 года его удовлетворила судья ОАСК Олеся Чудак.
- В апреле 2019 года Институт национальной памяти обратился в Окружной апелляционный суд Киева с апелляционной жалобой на решение об отмене переименования проспектов.
- 25 июня ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры и проспекта Ватутина в проспект Шухевича.
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