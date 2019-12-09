Вятрович отстоял киевские проспекты Бандеры и Шухевича

Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший директор Института национальной памяти, депутат Верховной Рады из фракции Евросолидарность Владимир Вятрович заявляет, что суд по апелляции на отмену переименования киевских проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича выигран. Об этом он написал в Facebook.

"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Ми выиграли в апелляционном суде", - написал депутат.

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