Обжалована отмена переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинский институт национальной памяти обратился в ОАСК с апелляционной жалобой на решение об отмене переименования в Киеве проспектов Бандеры и Шухевича, сообщает Радио Свобода.

Юрист института нацпамяти Сергей Рябенко пояснил, что в ОАСК поданы все обоснования неправильного применения судом норм процесуального права, отсутствия нарушений прав истцов и неправильного применения судом норм законов о декоммунизации к спорным правоотношениям.

25 июня ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры и проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обещал подать апелляцию после того, как станет известно обоснование решения.

Подать апелляцию на это решение ОАСК обещал и мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти обратился в ГПУ из-за установки памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

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