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12.07.2019, 16:13

Памятник Жукову в Харькове: Институт нацпамяти обратился в ГПУ

Памятник Жукову в Харькове: Институт нацпамяти обратился в ГПУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Институт просит ГПУ открыть дело, привлечь виновных к ответственности и обязать демонтировать символ тоталитарного режима

Украинский институт национальной памяти направил письмо в Генеральную прокуратуру и Нацполицию из-за установки памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Института.

Там просят проверить обстоятельства установки памятника, открыть уголовное дело, провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, Институт просит ГПУ обратиться в административный суд с иском против Харьковского горсовета и ее исполнительных органов для того, чтобы обязать их демонтировать памятник Жукову как символику коммунистического тоталитарного режима.

11 июля в Харькове восстановили памятник Жукову, мэр города Геннадий Кернес выложил соответствующие фото.

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Теги: генпрокуратура, Институт нацпамяти, памятник жукову
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