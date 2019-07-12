Памятник Жукову в Харькове: Институт нацпамяти обратился в ГПУ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Украинский институт национальной памяти направил письмо в Генеральную прокуратуру и Нацполицию из-за установки памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Института.

Там просят проверить обстоятельства установки памятника, открыть уголовное дело, провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, Институт просит ГПУ обратиться в административный суд с иском против Харьковского горсовета и ее исполнительных органов для того, чтобы обязать их демонтировать памятник Жукову как символику коммунистического тоталитарного режима.

11 июля в Харькове восстановили памятник Жукову, мэр города Геннадий Кернес выложил соответствующие фото.