КСУ признал конституционным закон о декоммунизации - Укринформ

Конституционный суд признал конституционным закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики. Об этом со ссылкой на источник в суде сообщает Укринформ.
"Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации", - сказал источник агентства.
Официально решение КСУ еще не обнародовано.
Ранее глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, а не в стенах Верховной Рады.
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