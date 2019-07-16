КСУ признал конституционным закон о декоммунизации - Укринформ

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Конституционный суд признал конституционным закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики. Об этом со ссылкой на источник в суде сообщает Укринформ.

"Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации", - сказал источник агентства.

Официально решение КСУ еще не обнародовано.

Ранее глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, а не в стенах Верховной Рады.

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