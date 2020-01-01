111 лет Бандере. В Киеве проходит факельное шествие: видео

Шествие в Киеве (Фото: Сергей Лилеев/Facebook)

В Киеве проходит традиционное факельное шествие в честь 111 годовщины со дня рождения украинского политического деятеля, председателя Провода ОУН Степана Бандеры. Об этом сообщает Укринформ.

Более тысячи участников шествия в 18:00 собрались в парке Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю, откуда отправились на Майдан Независимости.

Участники шествия несут баннеры с портретом Степана Бандеры и национальную символику.

Столичная полиция, военнослужащие Нацгвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога работают в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции.

Аналогичные мероприятия происходят в Полтаве, Ровно и других городах Украины.

1 января 2020 года отмечается 111 годовщина со дня рождения лидера Организации украинских националистов, символа украинского сопротивления - Степана Бандеры.

Украинский институт национальной памяти подготовил видеоролик об украинском политическом деятеле, в котором отмечается, что несмотря на распространенный миф, Степан Бандера никогда лично не возглавлял УПА. Он возглавлял Организацию украинских националистов (революционную) и Зарубежные части ОУН в 1946-1959 годах. Украинской повстанческой армией непосредственно командовали Василий Ивахив, Дмитрий Клячкивский, Роман Шухевич и Василий Кук.

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