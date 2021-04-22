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Проспекту Бандеры в Киеве быть. Апелляция отменила решение ОАСК о переименовании – адвокат

22.04.2021, 16:38
Проспекту Бандеры в Киеве быть. Апелляция отменила решение ОАСК о переименовании – адвокат - Фото
Проспект Степана Бандеры. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня Шестой апелляционный админсуд Киева утвердил, что столичный проспект Московский, который в 2016 году стал проспектом Степана Бандеры, будет носить имя украинского деятеля. Тем самым апелляция отменила решение ОАСК, вынесенное в феврале этого года. Об этом сообщил в Facebook адвокат одного из апеллянтов Вячеслав Якубенко.

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"Проспекту Степана Бандеры в Киеве быть", – заявил адвокат, подчеркнув, что суд признал решение Киевского горсовета 2016 года о переименовании улиц, переулка и проспекта законным. Кроме проспекта Бандеры, свои новые названия сохранят улицы Януша Корчака, Генерала Алмазова, Михаила Омеляновича-Павленко, а также переулок Евгения Гуцала.

Решение ОАСК было оспорено Киевским горсоветом, партией Свобода и Украинским институтом национальной памяти.

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Дарья Мостовая
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