Проспекту Бандеры в Киеве быть. Апелляция отменила решение ОАСК о переименовании – адвокат

Сегодня Шестой апелляционный админсуд Киева утвердил, что столичный проспект Московский, который в 2016 году стал проспектом Степана Бандеры, будет носить имя украинского деятеля. Тем самым апелляция отменила решение ОАСК, вынесенное в феврале этого года. Об этом сообщил в Facebook адвокат одного из апеллянтов Вячеслав Якубенко.

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"Проспекту Степана Бандеры в Киеве быть", – заявил адвокат, подчеркнув, что суд признал решение Киевского горсовета 2016 года о переименовании улиц, переулка и проспекта законным. Кроме проспекта Бандеры, свои новые названия сохранят улицы Януша Корчака, Генерала Алмазова, Михаила Омеляновича-Павленко, а также переулок Евгения Гуцала.

Решение ОАСК было оспорено Киевским горсоветом, партией Свобода и Украинским институтом национальной памяти.

В феврале 2021 года ОАСК признал переименование проспекта Бандеры в Киеве незаконным, вернув ему название Московский.

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Дарья Мостовая

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