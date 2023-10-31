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Украинцев спросили об отношении к Шухевичу и УПА — развернутые данные опроса КМИС

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 14:54
Украинцев спросили об отношении к Шухевичу и УПА — развернутые данные опроса КМИС - Фото
Роман Шухевич (Фото: Украинский институт национальной памяти)

Киевский международный институт социологии провел опрос насчет отношения украинцев к Роману Шухевичу и Украинской повстанческой армии. Результаты опроса опубликовал Центр исследования освободительного движения, который является одним из заказчиков исследования.

Согласно данным опроса, 52% респондентов знают или читали о Шухевиче, еще 44% — не слышали о нем. Командиром УПА его назвали 58%, лидером украинских националистов — 43%, а коллаборационистом и пособником нацистов — 5%.
Насчет признания бойцов УПА борцами за независимость Украины 58% опрошенных высказались позитивно, 32% — скорее позитивно.
Подавляющее большинство граждан (77%) заявили, что УПА боролась за независимую Украину. Также 70% людей высказались, что повстанцы не победили, но заложили традиции сопротивления агрессорам.
Популяризацию истории УПА поддержали 77% респондентов, 70% выступили за ее изучение в школьной программе.
Кроме этого, 37% высказались, что Украина должна согласовывать политику исторической памяти с соседними странами, 55% выступили против этого.
В вопросе главных врагов УПА 52% украинцев назвали СССР, 48% — всех, кто посягал на независимость Украины, 16% — нацистскую Германию.
Опрос проводился с 29 сентября до 9 октября методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Было опрошено 1010 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.  

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

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Дмитрий Гриниченко
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