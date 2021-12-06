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Связная Романа Шухевича Ольга Илькив умерла в возрасте 101 года

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 13:32
Связная Романа Шухевича Ольга Илькив умерла в возрасте 101 года - Фото
Ольга Илькив (Фото: Львовский городской совет)

Во Львове скончалась связная УПА Ольга Илькив, которой в июне 2021-го исполнился 101 год. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Ольга ("Роксоляна", "О. Зверобой") была связной Романа Шухевича, главнокомандующего Украинской повстанческой армией. После партизанской борьбы она провела 14 лет в советских лагерях.

Уже во времена свободной Украины Ольга участвовала во многих научных и воспитательных мероприятиях, посвященных Освободительной борьбе украинцев, интересовалась политической жизнью страны. Также была членом Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

В 2008 году бывшая связная была награждена Орденом княгини Ольги III степени, а в 2021 отмечена в номинации "Львовянин (львовянка) года".

Марина Тищенко
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Львов смерть упа шухевич
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