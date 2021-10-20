В Украине продолжает набирать популярность "бандеровский" флешмоб – люди разного возраста под фонограмму и вживую исполняют песню со строками "Батько наш – Бандера, Україна – мати", но активнее всех участвуют подростки. Видео публикуют в TikTok, YouTube, Facebook и других соцсетях.

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Как сообщает Духовна велич Львова, для фонограммы украинцы используют запись участников ансамбля Пентархия. В январе 2020 года выпускники Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича по специальности Богословие гостили у одного из священников ПЦУ. За столом они спели песню о проводнике украинских националистов Степане Бандере, которая набрала уже полмиллиона просмотров в YouTube.

Однако по-настоящему вирусной песня стала после видео львовских школьниц в TikTok. Запись была опубликована перед Днем защитников и защитниц Украины и не осталась без реакции российских пропагандистов, по версии которых школьницы якобы таким образом протестовали против "ватной" учительницы. Сами школьницы в комментарии ТСН опровергли очередной фейк роспропаганды и отметили, что педагог поддерживает их проукраинскую позицию.

Поддержали флешмоб и в Славянске Донецкой области. На въезде в город на фоне флагов Украины и УПА девушки в камуфляжной форме станцевали под "Батько наш – Бандера".

Флешмоб подхватили и другие украинские школьники, студенты, футболисты.

Пели о Бандере и на свадьбе:

Квартет Мелодия исполнил песню в доме культуры в Ровенской области:

Есть в сети и версия песни "Батько наш – Бандера" в "исполнении" президента РФ Владимира Путина.

1 января 2021-го в Киеве прошло традиционно ежегодное шествие в честь дня рождения украинского политического деятеля, лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

14 октября в Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины и годовщины создания УПА.

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Оксана Житнюк

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