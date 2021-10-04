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Новый фейк РФ об Украине. Выдали комментарий под статьей за "мнение Германии"

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 20:58
Новый фейк РФ об Украине. Выдали комментарий под статьей за
Фото: ЕРА

Российские пропагандисты отреагировали на возможность открытия в Украине военно-учебной миссии Евросоюза новым фейком – они выдали один комментарий под статьей в немецком издании за мнение всех немцев. Фейк заметил Insider.

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Российское информационное агентство "Новости" опубликовало сообщение с заголовком "Немцы признали Украину несостоявшимся государством". По мнению РИА, так в Германии отреагировали на предложение создать военную миссию Евросоюза в Украине для подготовки украинских военных.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что словом "немцы" пропагандисты назвали человека, который подписался как "Макс С.".  

"Макс С." оставил неодобрительный комментарий об Украине под статьей на сайте газеты Die Welt, где говорится, что Евросоюз рассматривает возможность создания военной миссии в Украине.

"Если бы заголовок заметки РИА соответствовал ее содержанию, он бы выглядел так: "Посетитель сайта немецкой газеты, скрывающий свою фамилию, назвал Украину несостоявшимся государством". Тема, несомненно, достойная национального информационного агентства", – написали журналисты.

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Наталия Медведева
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военная миссия фейк
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