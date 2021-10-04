Новый фейк РФ об Украине. Выдали комментарий под статьей за "мнение Германии"

Российские пропагандисты отреагировали на возможность открытия в Украине военно-учебной миссии Евросоюза новым фейком – они выдали один комментарий под статьей в немецком издании за мнение всех немцев. Фейк заметил Insider.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Российское информационное агентство "Новости" опубликовало сообщение с заголовком "Немцы признали Украину несостоявшимся государством". По мнению РИА, так в Германии отреагировали на предложение создать военную миссию Евросоюза в Украине для подготовки украинских военных.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что словом "немцы" пропагандисты назвали человека, который подписался как "Макс С.".

"Макс С." оставил неодобрительный комментарий об Украине под статьей на сайте газеты Die Welt, где говорится, что Евросоюз рассматривает возможность создания военной миссии в Украине.

"Если бы заголовок заметки РИА соответствовал ее содержанию, он бы выглядел так: "Посетитель сайта немецкой газеты, скрывающий свою фамилию, назвал Украину несостоявшимся государством". Тема, несомненно, достойная национального информационного агентства", – написали журналисты.

16 сентября послам ЕС предоставили для обсуждения документ о вариантах создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине.

Сегодня, 4 октября, в МИД сообщили, что Украина и Евросоюз обсуждают вопрос открытия в нашей стране военно-учебной миссии для повышения квалификации украинских военных.

Читайте также: Российские пропагандисты RT попались на фальсификации фото Reuters

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.