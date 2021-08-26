Российские пропагандисты RT попались на фальсификации фото Reuters

Российский государственный пропагандистский телеканал Russia Today смонтировал фото афганских беженцев в бельгийском аэропорту агентства Reuters, пририсовав им оружие. На это обратил внимание британский блоггер JimmySecUK.

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"Здесь не на что смотреть, просто российская государственная телекомпания RT дофотошопила оружие и взрывчатку на изображение невинной афганской семьи беженцев, чтобы изобразить их как террористов", – написал блогер.

На оригинальной фотографии Reuters – мужчина, женщина и двое детей на военной базе Мельсбрук в Бельгии.

Российские пропагандисты дорисовали к рюкзакам афганцев автоматы Калашникова, ракетницу и взрывчатку и запостили это в своем англоязычном Twitter с подписью "Некоторые террористы получают бесплатный билет из Афганистана?".

При этом на смонтированном фото содержалось указание на то, что изображение "отфотошоплено", но буквы были такого размера, что с телефона надпись была почти незаметна.

Далее без ссылки на источник – американский портал Defense One – цитировался анонимный "представитель американского правительства". "До 100 эвакуированных афганцев входят в списки наблюдения спецслужб", – говорилось в твите.

Впоследствии твит без объяснений удалили, однако он сохранился в кэше.

Настоящее Время отправило письмо в RT с просьбой о комментарии. "Составное изображение содержало четкий отказ от ответственности, – сообщила заместитель главного редактора RT Анна Белкина. – Тем не менее, вскоре после публикации оно было удалено из-за деликатного характера его содержания и во избежание недоразумений. Мы признаем, что публикация могла непреднамеренно оскорбить, и приносим извинения".

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Вадим Ребрина

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