Российская пропаганда распространяет фейки о подготовке ОРДЛО к войне – разведка

Российская пропаганда на временно оккупированных территориях Донбасса снимает фейковые репортажи о якобы экстренной подготовке к введению режима военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР).

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В частности, российские оккупационные администрации для съемок фейковых репортажей имитируют ремонт бомбоубежищ, медицинских учреждений. Также усиливают режим охраны административных зданий и объектов хранения продовольственных резервов.

При этом финансовые затраты на проведение работ в отдельных случаях завышают в десятки раз под предлогом якобы экстренной подготовки к введению режима военного положения, отмечают в ГУР.

Среди местного населения боевики распространяют слухи о необходимости делать запасы воды, продуктов питания, лекарств и горючего.

Вчера ряд СМИ распространили информацию о том, что оккупационные администрации на Донбассе начали подготовку к возможной активизации военных действий. Публиковались фотографии различных зданий, в которых некоторые окна были заложены мешками с песком. Также была информация о подготовке бомбоубежищ.

Как ранее сообщало агентство Евросоюза EuvsDisinfo, российская пропаганда распространяет ложную, ни на чем не основанную информацию о якобы подготовке Украиной наступления на Донбассе. Эта информация представляет собой голословные заявления российских чиновников и журналистов без каких-либо подтверждающих фактов. В Украине прямо заявляют, что не готовят никаких операций.

Тем временем стягивание Россией своих войск к украинским границам зафиксировано на фото и видео. В разведке прогнозируют три возможных сценария дальнейших действий агрессора.

Представитель США в ОБСЕ назвала ложью информацию о том, что Украина якобы готовит военную операцию на Донбассе.







Вадим Ребрина

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