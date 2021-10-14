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В центре Киева проходит марш в честь Дня защитников и защитниц – трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 14:57
Марш в честь Дня защитников и защитниц Украины в Киеве (скриншот видео hromadske)
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В центре Киева сегодня проходит марш в честь Дня защитников и защитниц Украины. Трансляцию с места событий ведет hromadske.

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Марш начался от Университета имени Тараса Шевченко, где прошло вече его участников. На него, в частности, пришли представители Нацкорпуса, Свободы, Правого сектора и Движения ветеранов Украины.

От Университета Шевченко колонны выдвинулись в сторону Крещатика. Закончиться марш должен на Майдане Независимости, однако члены Нацкорпуса планируют пойти и на Банковую, к Офису президента.

Отмечается, что впереди колоны двигаются участники боевых действий, за ними – представители патриотических организаций.

В связи с маршем в центре Киева с 13:30 до 18:30 будут перекрыты для транспорта ряд улиц:

В центре Киева проходит марш в честь Дня защитников и защитниц – трансляция

  • Сегодня в Украине празднуют День защитников и защитниц.
  • Президент Владимир Зеленский поздравил защитников, заявив, что они каждый день делают подвиг – обороняют страну от агрессии России. Он почтил память погибших борцов за независимость Украины на Михайловской площади.

Читайте также: На странице Генконсульства РФ поздравили защитников Украины и показали "своих шпионов"

Марк Сировой
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