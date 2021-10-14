В центре Киева проходит марш в честь Дня защитников и защитниц – трансляция

В центре Киева сегодня проходит марш в честь Дня защитников и защитниц Украины. Трансляцию с места событий ведет hromadske.
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Марш начался от Университета имени Тараса Шевченко, где прошло вече его участников. На него, в частности, пришли представители Нацкорпуса, Свободы, Правого сектора и Движения ветеранов Украины.
От Университета Шевченко колонны выдвинулись в сторону Крещатика. Закончиться марш должен на Майдане Независимости, однако члены Нацкорпуса планируют пойти и на Банковую, к Офису президента.
Отмечается, что впереди колоны двигаются участники боевых действий, за ними – представители патриотических организаций.
В связи с маршем в центре Киева с 13:30 до 18:30 будут перекрыты для транспорта ряд улиц:
- Сегодня в Украине празднуют День защитников и защитниц.
- Президент Владимир Зеленский поздравил защитников, заявив, что они каждый день делают подвиг – обороняют страну от агрессии России. Он почтил память погибших борцов за независимость Украины на Михайловской площади.
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