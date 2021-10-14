На странице Генконсульства РФ поздравили защитников Украины и показали "своих шпионов"

На Instagram-странице Генерального консульства России в Харькове появилось поздравление с Днем защитника и защитниц Украины и якобы список российских шпионов. LIGA.net пыталась выяснить, был ли это взлом, однако в российском консульстве на звонки не отвечают, LIGA.net направила письменный запрос.

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В тексте якобы от имени сотрудников Генконсульства РФ восхищаются "украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пять своей земли".

Авторы поста надеются, что "со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине".

"В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!" – говорится в тексте.

Также появился список с именами якобы сотрудников консульства, часть из которых, как утверждается, работают в Службе внешней разведки РФ, ФСБ или ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ).

Сегодня в Украине празднуют День защитников и защитниц. В Киеве запланирован марш, будут перекрыты улицы в центре столицы.

Марк Сировой

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