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На странице Генконсульства РФ поздравили защитников Украины и показали "своих шпионов"

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 11:39
На странице Генконсульства РФ поздравили защитников Украины и показали
Генеральное консульство России в Харькове (фото - сайт Генконсульства РФ в Харькове)

На Instagram-странице Генерального консульства России в Харькове появилось поздравление с Днем защитника и защитниц Украины и якобы список российских шпионов. LIGA.net пыталась выяснить, был ли это взлом, однако в российском консульстве на звонки не отвечают, LIGA.net направила письменный запрос.

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В тексте якобы от имени сотрудников Генконсульства РФ восхищаются "украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пять своей земли".

Авторы поста надеются, что "со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине".

"В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!" – говорится в тексте.

На странице Генконсульства РФ поздравили защитников Украины и показали "своих шпионов"

На странице Генконсульства РФ поздравили защитников Украины и показали "своих шпионов"

Также появился список с именами якобы сотрудников консульства, часть из которых, как утверждается, работают в Службе внешней разведки РФ, ФСБ или ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ).

На странице Генконсульства РФ поздравили защитников Украины и показали "своих шпионов"

Марк Сировой
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Харьков instagram консульство России День защитников и защитниц
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