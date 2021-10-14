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Сегодня в Киеве пройдет марш в честь Дня защитников и защитниц. Центр перекроют – карта

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 07:45
Сегодня в Киеве пройдет марш в честь Дня защитников и защитниц. Центр перекроют – карта - Фото
Панорама Киева (Фото: пресс-служба КГГА)

Сегодня, 14 октября, в Киеве пройдет марш в честь Дня защитников и защитниц Украины. Для транспорта будут закрыты ряд центральных улиц столицы, передает в Facebook Патрульная полиция Киева.

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В связи с маршем в честь Дня защитник и защитниц в Киеве с 13:30 до 18:30 перекроют движение транспорта на:

улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);

бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);

улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);

улице Михайловской;

улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);

улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни);

участках прилегающих улиц.

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Сегодня в Киеве пройдет марш в честь Дня защитников и защитниц. Центр перекроют – карта

Сегодня в Киеве пройдет марш в честь Дня защитников и защитниц. Центр перекроют – карта

  • 14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала День защитников Украины в гендерно-нейтральный День защитников и защитниц Украины.
Марк Сировой
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День защитников и защитниц киев марш транспорт
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