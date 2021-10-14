Сегодня в Киеве пройдет марш в честь Дня защитников и защитниц. Центр перекроют – карта
Сегодня, 14 октября, в Киеве пройдет марш в честь Дня защитников и защитниц Украины. Для транспорта будут закрыты ряд центральных улиц столицы, передает в Facebook Патрульная полиция Киева.
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В связи с маршем в честь Дня защитник и защитниц в Киеве с 13:30 до 18:30 перекроют движение транспорта на:
улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);
бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);
улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);
улице Михайловской;
улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);
улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни);
участках прилегающих улиц.
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- 14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала День защитников Украины в гендерно-нейтральный День защитников и защитниц Украины.
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