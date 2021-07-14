Учли гендер: Рада переименовала День защитника Украины

Верховная Рада одобрила изменение названия праздника День защитника Украины на гендерно-нейтральное – День защитников Украины. За законопроект в ходе пленарного заседания 14 июля проголосовали 317 нардепов.

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Переименование праздника, который отмечается в Украине ежегодно 14 октября, предусматривалось изменениями в статью 73 закона о труде. Нардепы одобрили проект закона во втором чтении и в целом.

Инициатор законопроекта – депутат от Слуги народа Марина Бардина.

В пояснительной записке отмечается, что название праздника День защитника Украины "не полностью передает его суть и смысл, так как рядом с мужчинами-защитниками Украину боронили и женщины-защитницы".

Также Бардина отметила, что за период АТО/ООС статус участниц боевых действий в Украине получили 9916 женщин.

12 октября 2018 года пятый президент Петр Порошенко подписал закон об обеспечении равных прав мужчин и женщин во время прохождения военной службы.

В мае 2020-го Верховная Рада приняла за основу законопроект о переименовании праздника (№2325). Тогда это решение поддержал 261 депутат.

Оксана Житнюк

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