Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Верховной Раде хотят переименовать День защитника Украины

В Верховной Раде хотят переименовать День защитника Украины - Фото
Репетиция военного парада в 2018 году
19.05.2020, 16:18

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины

Верховная Рада приняла за основу законопроект о переименовании праздника - Дня защитника Украины (№2325). "За" это решение проголосовал 261 депутат.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Автор законопроекта - нардеп Слуги народа Марина Бардина. Она считает, что праздник должен называться День защитников Украины. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "нынешнее название праздника не полностью передает его суть и содержание, поскольку вместе с мужчинами-защитниками Украину защищали также и женщины-защитницы".

Цель законопроекта - "должное чествование мужества и героизма женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целосности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне госпраздника".

  • 12 октября 2018 года пятый президент Петр Порошенко подписал закон об обеспечении равных прав мужчин и женщин во время прохождения военной службы.
  • 7 марта 2019 года сообщалось, что с начала агрессии России против Украины, с 2014 года, 7000 военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий на Донбассе и шесть погибли на фронте.

Читайте также: С 2019 года девушки могут учиться в военных лицеях

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
Слуга народа законопроект день защитника украины марина бардина
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 