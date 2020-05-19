В Верховной Раде хотят переименовать День защитника Украины

Репетиция военного парада в 2018 году

Верховная Рада приняла за основу законопроект о переименовании праздника - Дня защитника Украины (№2325). "За" это решение проголосовал 261 депутат.

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Автор законопроекта - нардеп Слуги народа Марина Бардина. Она считает, что праздник должен называться День защитников Украины.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "нынешнее название праздника не полностью передает его суть и содержание, поскольку вместе с мужчинами-защитниками Украину защищали также и женщины-защитницы".

Цель законопроекта - "должное чествование мужества и героизма женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целосности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне госпраздника".

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