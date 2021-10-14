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Зеленский – защитникам Украины: Вы делаете подвиг каждый день, защищаете от агресии РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2021, 12:32
Зеленский – защитникам Украины: Вы делаете подвиг каждый день, защищаете от агресии РФ - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Защитники и защитницы Украины каждый день делают подвиг, обороняя страну от агрессии России. Об этом говорится в поздравлении президента Владимира Зеленского с Днем защитников и защитниц Украины, опубликованном на сайте Офиса президента.

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"В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг – с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора", – заявил он.

Зеленский от имени всего украинского народа поблагодарил защитников и защитниц за выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

Он также пожелал, чтобы "правда и победа как символы праздника Покровы всегда помогали выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляли на победу".

Президент заявил, что низко кланяется всем, кто на разных исторических этапах погиб в борьбе за свободу и независимость Украины.

Память погибших защитников Зеленский почтил на Михайловской площади вместе с главой ОП Андреем Ермаком, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, министром обороны Андреем Тараном, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, замглавы ОП Русланом Машовцом.

Читайте также: На странице Генконсульства РФ поздравили защитников Украины и показали "своих шпионов"

Марк Сировой
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Владимир Зеленский война День защитников и защитниц
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