Зеленский – защитникам Украины: Вы делаете подвиг каждый день, защищаете от агресии РФ

Защитники и защитницы Украины каждый день делают подвиг, обороняя страну от агрессии России. Об этом говорится в поздравлении президента Владимира Зеленского с Днем защитников и защитниц Украины, опубликованном на сайте Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг – с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора", – заявил он.

Зеленский от имени всего украинского народа поблагодарил защитников и защитниц за выполнение воинского, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

Он также пожелал, чтобы "правда и победа как символы праздника Покровы всегда помогали выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляли на победу".

Президент заявил, что низко кланяется всем, кто на разных исторических этапах погиб в борьбе за свободу и независимость Украины.

Память погибших защитников Зеленский почтил на Михайловской площади вместе с главой ОП Андреем Ермаком, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, министром обороны Андреем Тараном, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, замглавы ОП Русланом Машовцом.

Сегодня в Украине празднуют День защитников и защитниц. В Киеве запланирован марш, будут перекрыты улицы в центре столицы.

Читайте также: На странице Генконсульства РФ поздравили защитников Украины и показали "своих шпионов"

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.