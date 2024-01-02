Російські окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" зранку 2 січня. Внаслідок цього наразі відомо про 43 постраждалих людей у будинку в Соломʼянському районі Києва. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. LIGA.net публікує світлини із наслідками удару.

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За даними Кличка, одна жінка загинула, 37 людей ушпиталили. Шістьом людям медики надали допомогу на місці.

За даними головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, російські окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр".

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Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.

Зокрема окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

П'ять районів Києва і два райони Київської області мають проблеми з електропостачанням через російські ракети. Світло зникло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці України, а також у Бучанському і Вишгородському районах Київської області.

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