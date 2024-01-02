Российские оккупанты массированно атаковали Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал" утром 2 января. В результате этого известно о 43 пострадавших людях в доме в Соломенском районе Киева. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко. LIGA.net публикует фотоснимки с последствиями удара.

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По данным Кличко, одна женщина погибла, 37 человек госпитализированы. Шестерым людям медики оказали помощь на месте.

По данным главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, российские оккупанты запустили по Украине 10 аэробалистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр".

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Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

В частности оккупанты массированно атаковали Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал" – есть разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Также оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Пять районов Киева и два района Киевской области и имеют проблемы с электроснабжением из-за российских ракет. Свет исчез в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы Украины, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

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