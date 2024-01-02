Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару, повідомив президент Володимир Зеленський та опублікував відео з наслідками масованої ракетної атаки загарбників.

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"Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби. Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким", – написав голова держави.

Він зазначив, що вже третю добу українські воїни протиповітряної оборони роблять неймовірну роботу.

"Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах", – зауважив президент.

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Зеленський подякував партнерам, які допомагають у зміцненні українського повітряного простору: "І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "петріоти" та інші захисні системи".

Президент повідомив, що цьогоріч Україна продовжить роботу з іншими країнами, аби додатково зміцнити український повітряний щит та притягти РФ до відповідальності за скоєне.

"Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить", – підсумував він.

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.

Зокрема, окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

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