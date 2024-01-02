Зеленский: В результате российской атаки погибли четверо, 92 раненых – видео
Сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара, сообщил президент Владимир Зеленский и опубликовал видео с последствиями массированной ракетной атаки захватчиков.
"Сейчас продолжается ликвидация последствий очередного российского удара. Привлечены все необходимые службы. Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские. Киев и область, Харьков. К настоящему времени известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", – написал глава государства.
Он отметил, что уже третьи сутки украинские воины противовоздушной обороны делают невероятную работу.
"С 31 декабря российские изверги применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам", – отметил президент.
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Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают в укреплении украинского воздушного пространства: "И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы унесены российским террором, если бы не петриоты и другие защитные системы".
Президент сообщил, что в текущем году Украина продолжит работу с другими странами, чтобы дополнительно укрепить украинский воздушный щит и привлечь РФ к ответственности за совершенное.
"Государство-террорист должно ощутить последствия того, что оно делает", – подытожил он.
- Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.
- Зокрема, окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.
- Також окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.
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