Харьков. В результате атаки в городе погиб один человек, еще 45 пострадали – фото

Харьков. В результате атаки в городе погиб один человек, еще 45 пострадали – фотообновлено
Российские оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову утром 2 января. По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в результате ракетной атаки по городу по предварительным данным погиб один человек, а общее количество пострадавших на данный момент составляет 45 человек. Соответствующие фотографии обнародовала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По предварительным данным, в Харькове один человек погиб, общее количество пострадавших в настоящее время составляет 44 человека. Среди них пятеро детей: трое мальчиков 9 лет; девочки 6 и 13 лет.
Он отметил, что у пострадавших детей – взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс.
Также ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин – от 24 до 60 лет. Сейчас 28 пациентов находятся в больницах, в том числе трое детей. Медики оценивают их состояние как среднее, написал глава Харьковской ОВА.
В городе горело складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и вытекавший из поврежденной газовой трубы газ написали в ГСЧС.
UPDT 11:43. По данным Синегубова, сейчас в Харькове уже 45 пострадавших.
В медучреждениях города находится 38 человек, в том числе: четверо детей в легком состоянии; три человека находятся в тяжелом состоянии, из них одна пожилая женщина находится в коме.
- Утром 2 января российские оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову.
- Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал", в городе начались перебои со светом и водой.
- В результате массированной ракетной атаки в Киеве, в Соломенском районе умерла пожилая женщина.
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