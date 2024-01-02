Харків. Внаслідок російської атаки у місті загинула одна людина, ще 45 постраждали – фото

Внаслідок ракетної атаки по Харкову, сталося три пожежі, чисельні руйнування цивільної інфраструктури, постраждали люди

Харків (Фото: ДСНС)

Російські окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову вранці 2 січня. За даними голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок ракетної атаки по місту за попередніми даними загинула одна людина, а загальна кількість постраждалих наразі становить 45 людей. Відповідні світлини оприлюднила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За попередніми даними, у Харкові одна людина загинула, загальна кількість постраждалих на цей час становить 44 особу. Серед них п'ятеро дітей: троє хлопців 9 років; дівчата 6 і 13 років.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Він зазначив, що у потерпілих дітей – вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес.

Також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків – від 24 до 60 років. Наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, зокрема троє дітей. Медики оцінюють їх стан як середній, написав голова Харківської ОВА.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У місті горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, що витікав із пошкодженої газової труби, написали у ДСНС.

UPDT 11:43. За даними Синєгубова, наразі у Харкові вже 45 постраждалих.

У медзакладах міста перебуває 38 людей, зокрема: четверо дітей у легкому стані; три людини перебувають у важкому стані, з них одна літня жінка перебуває у комі.

Зранку 2 січня російські окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову.

Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал", у місті почалися перебої зі світлом та водою.

Внаслідок масованої ракетної атаки у Києві, у Солом'янському районі померла жінка похилого віку.

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