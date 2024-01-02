Внаслідок російської атаки у Києві загинула жінка. В області двоє людей загинуло, 11 поранені

Ілюстративне зображення. Київ (Фото: МВС)

Внаслідок масованої ракетної атаки у Києві, у Солом'янському районі померла жінка похилого віку. Про це написав міський голова Віталій Кличко.

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За його словами, жінка померла в кареті "швидкої". Ще 27 постраждалих людей госпіталізовані.

Військова адміністрація Києва заявила про падіння уламків у декількох районах. У Голосіївському — уламки впали на відкритій території, у Печерському — на дах дев'ятиповерхового будинку та ще на багатоповерхівку, в Оболонському — на нежитлову забудову.

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Окрім цього, також було пошкоджено газову трубу в Подільському районі.

Міський голова заявив, що частина об'єктів та житлових будинків залишилися без світла, у деяких районах відсутній тиск у водопровідній мережі.

Хроніку атаки по Україні вранці 2 січня можна прочитати за посиланням.

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UPDT 11:30. За даними керівника Київської ОВА Руслана Кравченка, внаслідок масованого ракетного удару в області двоє людей загинули, ще 11 поранені, зокрема одна дитина.

Внаслідок падіння уламків в місті Вишневе пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. У громадах пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів. Через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств, складських приміщень. Ушкоджень зазнав один з обласних медзакладів.

Фото: Київська ОВА

В низці громад Броварського, Бучанського, Фастівського, Вишгородського районів проблеми з енергопостачанням.

Фото: Київська ОВА

У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 із 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

Внаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де навчався Степан Бандера.

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