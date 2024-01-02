В результате российской атаки в Киеве погибла женщина. В области два человека погибли

Иллюстративное изображение. Киев (Фото: МВД)

В результате массированной ракетной атаки в Киеве, в Соломенском районе умерла пожилая женщина. Об этом написал городской голова Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, женщина скончалась в карете "скорой". Еще 27 пострадавших госпитализированы.

Военная администрация Киева заявила о падении обломков в нескольких районах. В Голосеевском – обломки упали на открытой территории, в Печерском – на крышу девятиэтажного дома и еще на многоэтажку, в Оболонском – на нежилую застройку.

Читайте также: За ночь Силы обороны уничтожили все 35 "шахедов" оккупантов – Воздушные силы

Кроме этого, также была повреждена газовая труба в Подольском районе.

Мэр заявил, что часть объектов и жилых домов остались без света, в некоторых районах отсутствует давление в водопроводной сети.

Хронику атаки по Украине утром 2 января можно прочитать по ссылке.

Читайте также: РФ массированно ударила ракетами по Харькову, есть разрушения, погибший и более 20 раненых

UPDT 11:30. По данным руководителя Киевской ОГА Руслана Кравченко, в результате массированного ракетного удара в области два человека погибли, еще 11 ранены, в том числе один ребенок.

В результате падения обломков в городе Вишневое повреждены пять многоквартирных домов. В общинах поврежден ряд частных домов, более 60 автомобилей. Из-за падения обломков произошел пожар в недостроенной церкви, повреждены несколько предприятий, складских помещений. Повреждения получил один из областных медучреждений.

Фото: Киевская ОВА

В ряде общин Броварского, Бучанского, Фастовского, Вышгородского районов проблемы с энергоснабжением.

Фото: Киевская ОВА

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА.

В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.

Читайте также: Киев. Жертв массированной атаки РФ 29 декабря уже 29, спасатели до сих пор находят тела