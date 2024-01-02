За ніч Сили оборони знищили всі 35 "шахедів" окупантів – Повітряні сили

Дрони запускали з тимчасово окупованого Криму та з РФ

Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративний скриншот з відео)

Українські захисники знищили всі російські дрони-камікадзе типу Shahed-136/131, якими окупанти атакували вночі 2 січня. Про це повідомили Повітряні сили.

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Загалом уночі окупанти запустили 35 "шахедів" з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та району Приморсько-Ахтарська в РФ, пишуть військові.

Усі дрони знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони, підсумували у відомстві.

Інфографіка: Повітряні сили

У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 з 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

Унаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився Степан Бандера.

У перший день нового року росіяни вчергове атакували "шахедами" Україну – один з дронів поцілив у двоповерховий будинок: загинуло двоє людей.

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