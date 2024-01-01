Київ. Жертв наймасованішої атаки РФ 29 грудня вже 29, рятувальники досі знаходять тіла
Наслідки удару по Києву (Фото - пресслужба поліції)

У Києві кількість загиблих внаслідок російської наймасованішої атаки з повітря 29 грудня збільшилась до 29. Про це повідомила міська військова адміністрація.

У КМВА зазначили, що три доби поспіль триває пошуково-рятувальна операція після повітряного удару по Києву.

"На жаль, досі знаходять тіла загиблих від російських ракет. Станом на сьогодні, на 22:30 виявили 29 загиблих. Найстрашніша трагедія для столиці з початку повномасштабного вторгнення", – заявили в КМВА.

1 січня у столиці оголошено день жалоби.

  • 1 січня вдень була чергова атака росіян "шахедами". Є влучання "шахеда" у двоповерховий будинок у Сумській області, внаслідок чого загинули дві людини.
  • У Київській області зафіксовано падіння уламків у декількох населених пунктах двох районів.
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