Київ. Жертв наймасованішої атаки РФ 29 грудня вже 29, рятувальники досі знаходять тіла

29 грудня російські війська застосували проти України 158 ракет та дронів. Сили ППО тоді збили 114 цілей

Наслідки удару по Києву (Фото - пресслужба поліції)

У Києві кількість загиблих внаслідок російської наймасованішої атаки з повітря 29 грудня збільшилась до 29. Про це повідомила міська військова адміністрація.

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У КМВА зазначили, що три доби поспіль триває пошуково-рятувальна операція після повітряного удару по Києву.

"На жаль, досі знаходять тіла загиблих від російських ракет. Станом на сьогодні, на 22:30 виявили 29 загиблих. Найстрашніша трагедія для столиці з початку повномасштабного вторгнення", – заявили в КМВА.

1 січня у столиці оголошено день жалоби.