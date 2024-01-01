Киев. Жертв самой массированной атаки РФ 29 декабря уже 29, спасатели все еще находят тела
Последствия удара по Киеву (Фото – пресс-служба полиции)

В Киеве количество погибших в результате российской самой массированной атаки с воздуха 29 декабря увеличилось до 29. Об этом сообщила городская военная администрация.

В КГВА отметили, что трое суток подряд идет поисково-спасательная операция после воздушного удара по Киеву.

"К сожалению, до сих пор находят тела погибших от российских ракет. По состоянию на сегодняшний день, на 22:30 обнаружили 29 погибших. Самая страшная трагедия для столицы с начала полномасштабного вторжения", – заявили в КГВА.

1 января в столице объявлен день траура.

  • 1 января днем была очередная атака россиян "шахедами". Есть попадание "шахеда" в двухэтажное здание в Сумской области, в результате чего погибли два человека.
  • В Киевской области зафиксировано падение обломков в нескольких населенных пунктах двух районов.
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