Киев. Жертв самой массированной атаки РФ 29 декабря уже 29, спасатели все еще находят тела
В Киеве количество погибших в результате российской самой массированной атаки с воздуха 29 декабря увеличилось до 29. Об этом сообщила городская военная администрация.
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В КГВА отметили, что трое суток подряд идет поисково-спасательная операция после воздушного удара по Киеву.
"К сожалению, до сих пор находят тела погибших от российских ракет. По состоянию на сегодняшний день, на 22:30 обнаружили 29 погибших. Самая страшная трагедия для столицы с начала полномасштабного вторжения", – заявили в КГВА.
1 января в столице объявлен день траура.
- 1 января днем была очередная атака россиян "шахедами". Есть попадание "шахеда" в двухэтажное здание в Сумской области, в результате чего погибли два человека.
- В Киевской области зафиксировано падение обломков в нескольких населенных пунктах двух районов.