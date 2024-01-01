Уламки російських дронів впали у кількох населених пунктах Київської області – фото

В перший день нового року Росія влаштувала чергову атаку "шахедами"

Уламки російського дрона (Ілюстративне фото - Сумська ОВА)

У Київській області в результаті чергової російської атаки "шахедами" вдень 1 січня зафіксовано падіння уламків в декількох населених пунктах двох районів. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

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Тривога в Київській тривала майже дві з половиною години. Впродовж цього часу на Київщині працювали сили протиповітряної оборони.

В ОВА повідомили, що завдяки роботі ППО влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури немає, але зафіксовано падіння уламків у кількох населених пунктах. Де саме – не уточнюється.

Відомо про пошкодження чотирьох приватних будинків та чотирьох легкових авто. Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння травʼяного настилу. Пожежі ліквідовано.

У Київській області обійшлось без жертв і постраждалих.

Офіс генпрокурора опублікував фото:

Фото – ОДП

Фото – ОГП

Фото – OГП

Фото – ОГП

Сьогодні вдень тривала атака росіян "шахедами". Повідомлялось про роботу сил ППО у Київській області та знищення двох ударних дронів росіян у Сумській області. Також є влучання "шахеда" у двоповерховий будинок у Сумській області, внаслідок чого загинули дві людини.

У Дніпропетровській області ЗСУ збили сьогодні керовану авіаційну ракету Х-59.

У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 з 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

Унаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився Степан Бандера.

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