У Дніпрі прогримів вибух. ЗСУ збили російську ракету Х-59

Дніпро (Ілюстративний скріншот)

Вдень 1 січня у Дніпрі прогримів вибух, перед цим Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ворожої ракети.

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О 16:54 у ЗСУ попередили про рух ракети в напрямку Дніпра, а о 16:56 Суспільне повідомило, що у місті чутно звуки вибуху.

Паралельно із цим тривала атака росіян "шахедами". Вже повідомлялось про роботу сил протиповітряної оборони у Київській області та знищення двох ударних дронів росіян у Сумській області. Також є влучання "шахеда" у двоповерховий будинок у Сумській області, під завалами опинились люди.

ДОПОВНЕНО О 17:44. Повітряне командування "Схід" повідомило про збиту керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпровському районі.

У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 з 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

Унаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився Степан Бандера.

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