В Днепре прогремел взрыв. ВСУ предупреждали о российской ракете

Днепр (Иллюстративный скриншот)

Днем 1 января в Днепре прогремел взрыв, перед этим Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение вражеской ракеты.

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В 16:54 в ВСУ предупредили о движении ракеты в направлении Днепра, а в 16:56 Суспильне сообщило, что в городе слышны звуки взрыва.

Параллельно с этим идет атака россиян "шахедами". Уже сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области и уничтожении двух ударных дронов россиян в Сумской области. Также есть попадание "шахеда" в двухэтажный дом в Сумской области, под завалами оказались люди.

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА.

В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.

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