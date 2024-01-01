Обломки российских дронов упали в нескольких населенных пунктах Киевской области – фото

В первый день нового года Россия устроила очередную атаку "шахедами"

Обломки русского дрона (Иллюстративное фото - Сумская ОВА)

В Киевской области в результате очередной российской атаки "шахедами" днем 1 января зафиксировано падение обломков в нескольких населенных пунктах двух районов. Об этом сообщила областная военная администрация.

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Тревога в Киевской длилась почти два с половиной часа. В течение этого времени в Киевской области работали силы противовоздушной обороны.

В ОВА сообщили, что благодаря работе ПВО попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет, но зафиксированы падения обломков в нескольких населенных пунктах. Где именно – не уточняется.

Известно о повреждении четырех частных домов и четырех легковых автомобилей. Кроме того, из-за падения обломков на открытых территориях возникло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.

В Киевской области обошлось без жертв и пострадавших.

Офис генпрокурора опубликовал фото:

Фото – ОГП

Фoтo – ОГП

Фото – OГП

Фотo – ОГП

Сегодня днем была атака россиян "шахедами". Сообщалось о работе сил ПВО в Киевской области и уничтожении двух ударных дронов россиян в Сумской области. Также есть попадание "шахеда" в двухэтажный дом в Сумской области, в результате чего погибли два человека.

В Днепропетровской области ВСУ сбили сегодня управляемую авиационную ракету Х-59.

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА.

В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.

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