У Києві 1 січня оголошено днем жалоби. Під час атаки 29 грудня загинули 16 людей

Кличко заявив, що під час ракетного удару 29 грудня у Києві загинула найбільша кількість людей за один раз

Віталій Кличко (Фото: пресслужба КМДА)

Масований ракетний удар Росії вранці 29 грудня став найбільшим за кількістю жертв у Києві. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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За його словами, кількість загиблих зросла до 16 осіб – тіла дістали з-під завалів складського приміщення у Шевченківському районі.

Рятувальники і далі працюють та розбиратимуть завали до 31 грудня.

Вже 1 січня у столиці буде оголошено жалобу.

У ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

У Дніпрі було влучання у пологовий будинок та торговий центр, у місті загинули шестеро людей та 28 отримали поранення, серед них – 18-місячна дитина. У Києві відомо про 16 загиблих та 30 постраждалих. В Одесі четверо людей загинули, 22 отримали поранення, серед них двоє дітей – шести та восьми років.

У Запоріжжі шість загиблих та 12 постраждалих. У Харкові троє людей загинуло, 13 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.

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