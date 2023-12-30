В Киеве 1 января объявлен днем траура. При атаке 29 декабря погибли 16 человек

Кличко заявил, что во время ракетного удара 29 декабря в Киеве погибло наибольшее количество людей за один раз

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Массированный ракетный удар России утром 29 декабря стал самым большим по количеству жертв в Киеве. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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По его словам, количество погибших возросло до 16 человек — тела достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

Спасатели продолжают работать и будут разбирать завалы до 31 декабря.

Уже 1 января в столице будет объявлен траур.

В ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли шесть человек и 28 получили ранения, среди них – 18-месячный ребенок. В Киеве известно о 16 погибших и 30 пострадавших. В Одессе четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них двое детей – шести и восьми лет.

В Запорожье шесть погибших и 12 пострадавших. В Харькове три человека погибли, 13 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированы.

Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе – видео с мест.

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