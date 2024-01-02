Искандер-М: Полиция уточнила, какой ракетой ударила Россия по Харькову

Харьков (Фото: ГСЧС)

2 января Россия атаковала Харьков баллистическими ракетами типа "Искандер-М". В результате ракетного удара общее количество пострадавших составляет 52 человека, в городе произошло три пожара, а также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

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По данным правоохранителей, военно-топографические специалисты обнаружили фрагменты ракеты "Искандер-М".

Фото: Полиция Харьковской области

В результате удара пострадали 53 человека, из которых один человек погиб, 52 получили ранения. Среди раненых шесть детей от шести до 13 лет.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко, россияне продолжают терроризировать харьковчан и хотят вызвать панику среди населения.

Фото: Полиция Харьковской области

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

Оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал". Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный заявил, что все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

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